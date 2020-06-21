Мнение: Волшебная страна Ваканда
21.06.2020, 2:35, Разное
После того, как большая часть полиции Атланты прекратила работу, в городе началось ожидаемое.
Плюс еще порция прекрасного.
Луисвилль. Кентукки.
Перфоманс с Иисусом.
Разграбленный продуктовый супермаркет.
Спорный арест. Проводится расследование.
Ночь сноса памятников.
Пламенная речь в Сиэтле.
А вот эту гражданку, которая сожгла с помощью коктейля Молотова полицейский автомобиль в Нью-Йорке 30 мая, псы режима арестовали и ей грозит 10 лет тюрьмы.
Свободу политзаключенным! Международная Амнистия должна потребовать от США освободить героиню!
Источник: Colonel Cassad
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