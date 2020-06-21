Мнение: Волшебная страна Ваканда

21.06.2020, 2:35, Разное

После того, как большая часть полиции Атланты прекратила работу, в городе началось ожидаемое.

Плюс еще порция прекрасного.

Луисвилль. Кентукки.

Перфоманс с Иисусом.

Разграбленный продуктовый супермаркет.

Спорный арест. Проводится расследование.

Ночь сноса памятников.

Пламенная речь в Сиэтле.



А вот эту гражданку, которая сожгла с помощью коктейля Молотова полицейский автомобиль в Нью-Йорке 30 мая, псы режима арестовали и ей грозит 10 лет тюрьмы.

Свободу политзаключенным! Международная Амнистия должна потребовать от США освободить героиню!