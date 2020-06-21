 

СМИ: Инцидент в Рединге признан терактом

21.06.2020, 2:25, Новости дня

Телеканал Sky News сообщает со ссылкой на неназванный источник в британских правоохранительных органах, что инцидент с применением холодного оружия в центре английского Рединга, в результате которого погибли и пострадали люди, расценивается полицией как террористический акт.

Как сообщалось, ранее издание Daily Telegraph проинформировало, что в минувшую субботу, 20 июня, вечером в результате нападения с применением холодного оружия, совершенного в расположенном в центре города Рединга парка, погибли три человека, еще двое получили ранения и находятся в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось об одном задержанном, напоминает ТАСС. По предварительным данным, это гражданин Ливии.

Один из свидетелей трагического инцидента, 20-летний фитнес-тренер Лоренс Уорт, рассказал, что неизвестный мужчина напал с ножом на группу из примерто 10 человек, отдыхавших в парке. По его словам, перед нападением он прокричал что-то невнятное. Ранив трех из них – очень серьезно, в шею, — злоумышленник напал еще на одну группу людей, отдыхавших поблизости, ранив человека сзади в шею, после чего убежал из парка.

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее "чудовищным инцидентом". "Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге. Я благодарю чрезвычайные службы, которые работают на месте", — написал он в своем "Твиттере".

В социальных сетях появились кадры, на которых видны получившие ранения люди и оказывающие им первую помощь полицейские. При этом полиция долины Темзы, в зону ответственности которой входит город Рединг, попросила не распространять эти видео и сообщить все детали произошедшего правоохранительным органам.



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