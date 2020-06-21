Коронавирус в Москве: скончались 32 пациента

21.06.2020, 2:25, Новости дня

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 32 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией. Это наименьшее число умерших за сутки за период с 26 апреля, когда скончался 31 заболевший.

Всего к настоящему моменту в столице умерли 3 597 человек, у которых было подтвержден коронавирус, передает ТАСС.

В оперативном штабе еще раз напомнили, что в случае, если человек почувствовал любые симптомы ОРВИ, необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением. "Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом", — подчеркнули в штабе.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом нового типа заразились более 8,6 миллиона человек, около 460 тысяч заболевших скончались. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ к настоящему моменту зарегистрировано 576 952 случая заражения, выздоровели 334 592 человека. Умерли 8002 заболевших.