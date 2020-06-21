 

Нардеп Рудик о зарплате в Раде: Не хватает, доплат нет

21.06.2020, 2:15, Новости дня

Народный депутат Украины от фракции “Голос” Кира Рудик заявила 19 июня в эфире “24 канала”, что депутатской зарплаты на жизнь ей не хватает.

“35 тыс. грн? Нет, не хватает, конечно. Я пришла в политику с “подушкой” такой достаточной, и сейчас я ее использую”, – сказала она.

На вопрос, есть ли во фракции “Голоса” доплаты нардепам без такой “подушки”, Рудик ответила: “Нет, таких доплат нет, это большая проблема”.

“Наверное, после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать. Или инициировать вопрос [повышения депутатской зарплаты], или попытаться помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроится на преподавательскую деятельность. То есть получать доплату. То есть надо будет снять тогда с них определенную работу по работе фракции, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь”, – отметила она.

34-летняя Рудик не назвала уровень зарплаты, который, по ее мнению, должен был бы быть у народных депутатов Украины.

До участия в парламентских выборах по списку партии “Голос” Рудик была предпринимателем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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