 

В Великобритании мужчина с ножом напал на группу людей, СМИ сообщают о трех погибших

21.06.2020, 2:15, Новости дня

Вечером 20 июня в парке в городе Рединг в южной части Великобритании совершено нападение мужчины с ножом. Об этом проинформировала местная полиция.

“Несколько человек получили травмы и были госпитализированы”, – говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что нападавший задержан, он содержится под стражей.

В полиции подчеркнули, что нет признаков связи между нападением и проходившей в городе акции протеста против расизма.

По данным Sky News, жертвами нападения стали три человека. На видео, распространенных в соцсетях, зафиксировано, как медпомощь предоставляют двум окровавленным гражданам.

Инцидент телеканал связывает с терроризмом.

Один из очевидцев нападения утверждает, что мужчина неожиданно напал на группу людей, нанося удары ножом в том числе в область шеи.

Агентство PA Media утверждает со ссылкой на свои источники в службах безопасности, что задержанный за нападение с ножом – ливиец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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