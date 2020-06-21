В Великобритании мужчина с ножом напал на группу людей, СМИ сообщают о трех погибших
21.06.2020, 2:15, Новости дня
Вечером 20 июня в парке в городе Рединг в южной части Великобритании совершено нападение мужчины с ножом. Об этом проинформировала местная полиция.
“Несколько человек получили травмы и были госпитализированы”, – говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что нападавший задержан, он содержится под стражей.
В полиции подчеркнули, что нет признаков связи между нападением и проходившей в городе акции протеста против расизма.
По данным Sky News, жертвами нападения стали три человека. На видео, распространенных в соцсетях, зафиксировано, как медпомощь предоставляют двум окровавленным гражданам.
Инцидент телеканал связывает с терроризмом.
Один из очевидцев нападения утверждает, что мужчина неожиданно напал на группу людей, нанося удары ножом в том числе в область шеи.
Агентство PA Media утверждает со ссылкой на свои источники в службах безопасности, что задержанный за нападение с ножом – ливиец.
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