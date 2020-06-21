В Южной Корее поддержали призыв Путина открыть архивы Второй мировой войны

21.06.2020, 2:08, Новости дня

Ученый-историк, профессор южнокорейского Университета Санмен Лю Хан Су поддержал призыв президента РФ Владимира Путина открыть архивы по истории Второй мировой войны.

Историк отметил, что «героизм и несгибаемая воля, продемонстрированные Советским Союзом во время Второй мировой войны, сыграли решающую роль в разгроме фашистского лагеря». Однако этот «очевидный факт» с наступлением холодной войны «игнорировался и искажался» США и их союзниками. Хотя холодная война закончилась, «спокойной и объективной исторической оценки» роли СССР не «произошло в полной мере».

При этом историка «поразила уверенность, с которой президент Путин заявляет о готовности подтвердить справедливость позиции России», и то, что «он дает понять, что не потерпит попыток усомниться в этой справедливости», передает РИА «Новости».

Открытие архивов по истории Второй мировой войны, предложенное президентом России, позволит прояснить многие спорные вопросы. Лю Хан Су считает интересным призыв раскрыть архивы, но испытывает «определенные сомнения, что это на самом деле получится».

Он также увидел во фразе о «совместных исследовательских проектах ученых-историков» предложение «создать совместную международную исследовательскую группу». По мнению историка, «это очень привлекательная инициатива, не согласиться на которую невозможно».

Лю Хан Су призвал подключить к работе «историков из Азии, Латинской Америки и Африки».

Ученый также напомнил о действиях «империалистической Японии, неразрывно связанной с фашизмом».