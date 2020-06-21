Казахстан захлебывается волной

21.06.2020, 2:06, Разное

Соседняя с Россией республика возвращает блокпосты и снова закрывает парки и торговые центры. От коронавируса не уберегли даже Елбасы.

18 июня стало известно, что тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Состояние здоровья 79-летнего политика до конца не известно, тон официальных сообщений его пресс-секретаря Айдоса Укибая скорее успокаивающий: шеф на самоизоляции, «повода для беспокойства нет». Но по стране этого не скажешь: коронавирусом заболел один из самых охраняемых в стране людей, если не самый охраняемый, — о какой безопасности для остальных можно говорить? Заболел из власти при этом не только Назарбаев, его тест стал последним по времени подтверждением того, что первый карантин, который Казахстан ввел значительно раньше России, не сработал. В стране — вспышка за вспышкой.

Вообще, казахстанский карантин можно было назвать одним из самых жестких во всем СНГ: 15 марта президент Касым-Жомарт Токаев вообще ввел режим ЧП, по городам выставили полицейские блокпосты, во многих регионах ограничили право людей выходить куда-то, кроме магазинов, сократили работу общественного транспорта.

Доходило до крайностей: подъезды в домах, где был обнаружен вирус, закрывали на карантин в буквальном смысле, просто заваривая дверь на огромный замок, — оставалось лишь окошко, чтобы курьер мог передать купленные онлайн товары.

Казалось, что эта методика, несмотря на чрезмерную порой жесткость, работает:

к 11 мая, дате снятия режима ЧП, в 18-миллионной стране было чуть больше 5000 заболевших, причем больше двух тысяч выздоровело при 32 умерших.

Но дальше что-то сломалось. В стране остались некоторые ограничения по масочному режиму и социальному дистанцированию, но уставшие от долгого сидения дома и порядком обедневшие люди массово вышли на работу и на улицы, чтобы хотя бы подышать воздухом.

Кресла в зале ожидания железнодорожного вокзала в Алма-Ате. Фото: РИА Новости

Поскольку тестирование населения на коронавирус проводится с явными нарушениями (люди стоят в огромных очередях, а вызывать на дом специалиста очень дорого), и его масштабы до конца непонятны, контактирование бессимптомных больных и заболевших было делом времени. И цифры быстро скакнули вверх: только по официальной статистике, число умерших от COVID-19 по состоянию на 18 июня — 100 человек, заболевших — почти 16 тысяч.

И это не считая бессимптомных, которых Минздрав решил считать отдельно и не включать в общую статистику.

С их учетом заболевших в Казахстане уже больше 22 тысяч, рост в четыре раза чуть больше чем за месяц.

Президент Токаев 17 июня через свой твиттер заявил, что ситуация тяжелая, но «под контролем», и пообещал новые меры правительства по недопущению распространения инфекции. Основной посыл и его, и Минздрава заключается в том, что люди сами виноваты в происходящем.

Это правда, но лишь отчасти. Известны случаи, когда люди заражались на семейных торжествах. Однако ключевая проблема все же не в этом, а в непоследовательных действиях властей, которые, к примеру, сокращали количество автобусов, из-за чего в остальные люди залезали битком, а также в том, что, оставив ряд ограничений, власть отказалась и дальше помогать людям финансово (во время режима ЧП значительная часть людей получила как минимум 42 500 тенге компенсации, хотя воодушевляться тоже не надо: это чуть больше 100 долларов).

В итоге у населения даже крупных городов не осталось другого выбора, как выходить на работу, — парикмахеры, повара и торговцы на рынках не могут работать на удаленке, а жить на что-то нужно.

Мобильный пункт тестирования на наличие коронавирусной инфекции в Нур-Султане. Фото: Zuma / TASS

18 июня правительство объявило о новых мерах борьбы с распространением вируса: в шести крупных городах на севере и юге страны (в том числе в обеих столицах) на ближайшие выходные закрывается все что можно, — парки, торговые центры, непродовольственные магазины. Ограничивается выход людей старше 65 лет на улицу, сокращается количество общественного транспорта (и он будет ходить по часам).

В двух регионах на севере — в Акмолинской и в Костанайской областях — местные власти возвращают между населенными пунктами блокпосты.

Кажется, этого уже недостаточно: даже официально власти крупных городов, среди которых и столица Нур-Султан, признают, что у них практически не осталось мест в больницах для размещения новых инфицированных. В столице, а еще в Уральске на западе страны (граничит с Самарской областью) отменяют плановые осмотры других заболевших и в срочном порядке перепрофилируют стационары под новых инфицированных COVID-19.

А теперь вирус начал косить верхушку власти. Сначала заболел пресс-секретарь Токаева Берик Уали (чуть позже он заявил, что заразились и его пожилые родители), потом в больницу положили министра здравоохранения Елжана Биртанова (его состояние среди всех заболевших политиков пока внушает наибольшие опасения, хотя сам он бодрится и продолжает работать), инфекция подтверждена у спикера нижней палаты парламента Нурлана Нигматуллина, у вице-премьера Ералы Тугжанова и у одного из депутатов.

На самоизоляцию отправлены премьер-министр, министр экологии, министр финансов. Токаев, по официальным заявлениям, каждый день сдает отрицательные тесты. Теперь заболел еще и Назарбаев — притом что с середины марта он провел всего лишь пару публичных встреч, а все остальное время и так сидел на самоизоляции — то есть заболеть мог только от своего.

На этом фоне в парламенте заговорили о возможности введения «национального карантина». Пока непонятно до конца, что это такое и может ли остановить инфекцию хоть что-то. Первый карантин лишь перенес вспышку заболеваемости с весны на лето, а обещанная подготовка к вирусу (в этом вроде и была логика карантина) оказалась дутой. При этом посадить на второй карантин людей, кажется, будет еще более сложной задачей, чем контролировать их самоизоляцию в прошлый раз.

Уже не так много экономических ресурсов: Азиатский банк развития спрогнозировал падение ВВП страны в 2020 году пока на 1,2 %, но до этого вообще планировался рост. Да и уже не очень хочется самим властям: несмотря на ухудшение ситуации, с 20 июня анонсировано открытие международных авиарейсов между Казахстаном и Турцией, Таиландом, Китаем, Японией, Южной Кореей и Грузией.

Вячеслав Половинко

спецкор