Создана антивирусная пропитка для ткани
21.06.2020, 2:05, Новости дня
На основе наносеребра ученым удалось создать уникальный раствор для пропитки ткани, который может уничтожить микробы и вирусы.
По словам ученых, особенностью уникальной пропитки является усиление наночастиц серебра полимерами, обладающими антимикробными свойствами. Такая особенность делает раствор препарата в течение длительного времени более устойчивым. Во время новой работы специалистам удалось создать не только технологию синтеза наночастиц, но и разработать способ их закрепления на разных текстильных материалах.
В результате работы ученые смогли получить несколько видов таких препаратов. Тестирование пропитки показывает, что обработанная ткань обеспечивает полное уничтожение вирусов без возможности восстановления их жизнеспособности.
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