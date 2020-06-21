Создана антивирусная пропитка для ткани

21.06.2020, 2:05, Новости дня

На основе наносеребра ученым удалось создать уникальный раствор для пропитки ткани, который может уничтожить микробы и вирусы.

По словам ученых, особенностью уникальной пропитки является усиление наночастиц серебра полимерами, обладающими антимикробными свойствами. Такая особенность делает раствор препарата в течение длительного времени более устойчивым. Во время новой работы специалистам удалось создать не только технологию синтеза наночастиц, но и разработать способ их закрепления на разных текстильных материалах.

В результате работы ученые смогли получить несколько видов таких препаратов. Тестирование пропитки показывает, что обработанная ткань обеспечивает полное уничтожение вирусов без возможности восстановления их жизнеспособности.