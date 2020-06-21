Регулярное употребление кофе снижает риск аритмии

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21.06.2020, 2:05, Новости дня

Международная группа ученых занималась изучением связи между регулярным употреблением кофеина и риском аритмии. Во время новой работы специалистами были проанализированы результаты анкетирования 357,022 участников из Великобритании.

Специалисты выявили, что в течение пяти лет было диагностировано 8 159 случаев аритмии. Употребление кофе участниками эксперимента было напрямую связано с более низким риском аритмии. Дополнительная чашка кофе соответствует более низкой частоте аритмии.

По мнению ученых, результаты их исследования в будущем могут убедить медиков и пациентов в реальности низкого риска аритмии, который связан с регулярным употреблением кофе.



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