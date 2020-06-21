 

Stern – глава МИД Великобритании подвергся критике за «неуважение» к преклонению колен на демонстрациях против расизма

21.06.2020, 1:45, Новости дня

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подвергся критике за свои слова про символическое преклонение колен, используемое на демонстрациях против расизма, дискриминации и полицейского насилия по всему миру, пишет Der Stern. Рааб предположил, что демонстранты позаимствовали этот жест из сериала «Игра престолов». Представители оппозиции расценили слова политика как неуважительные и потребовали от него извинений.


Reuters

После смерти Джорджа Флойда, по всему миру прокатилась волна демонстраций против расизма, дискриминаций и полицейского насилия, пишет Der Stern. В ходе демонстраций Black Lives Matter, особенно часто можно было увидеть особый жест: преклонение колена, зачастую, вместе с вытянутой вверх рукой со сжатым кулаком.

Недавно по поводу этого жеста высказался британский министр иностранных дел Доминик Рааб, чем спровоцировал обильную критику в свой адрес, пишет издание. В своём интервью для Talkradio Рааб предположил, что жест с преклонением колена был позаимствован из сериала «Игра престолов».

Как пишет Der Stern, в сериале персонажи преклоняют колено для того, чтобы признать власть короля и продемонстрировать свою верность. Сам Рааб заявил, что не воспринимает жест в качестве «эмансипационного»: «при этом я знаю, что многие придерживаются иного мнения. Это индивидуальное решение каждого». На вопрос о том, преклонил бы он сам колено в качестве протеста против расизма, Рааб ответил, что совершил бы такой жест только для двух человек: королевы и своей жены.

Слова Рааба о происхождении жеста были восприняты в качестве неуважительных, пишет издание. Представители оппозиции потребовали от политика извинений. Позднее, Рааб написал у себя в Twitter, что всецело уважает движение Black Lives Matter, а также уважает право людей, выражать свою позицию с помощью преклонения колен.

Между тем, традиция преклонять колено в качестве протеста имеет долгую историю, отмечает Der Stern. К примеру, в 60-е годы этот жест использовал Мартин Лютер Кинг, призывая наделить чернокожее население избирательными правами. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / В Италии от COVID-19 умерло 26 человек, это самая низкая суточная смертность с 3 марта

26.04 / Коронавирус обнаружили у 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге

23.05 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

27.05 / “Стой, стрелять буду!” Полиция показала задержание “группы иностранных киллеров” в Одесской области. Видео

02.06 / В Тульской области началось строительство Центра одаренных детей

03.06 / Жителя Калининграда обязали снять с дома табличку на немецком

30.04 / Доктор Фаучи: ремдесивир станет стандартом в борьбе с коронавирусом

02.05 / Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП на плавбазе “Всеволод Сибирцев”

11.06 / Разин рассказал о встрече с Ефремовым на «Кинотавре»

10.05 / Хакеры из Европы и Америки попытались обрушить «Бессмертный полк онлайн»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска