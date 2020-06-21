Мнение: Кто виноват в сочинском позоре ?

21.06.2020, 1:42, Разное

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю наката на футбольный клуб «Сочи» за десять голов забитых «Ростову», за которую играли 17-18-летние мальчишки ? Я не понимаю, почему эту игру называют позором клуба «Сочи»?

Когда все команды сидели на карантине, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отпустил Хорена Байрамяна к родственника, тот, якобы, вернулся с коронавирусом, перезаражал других и команду закрыли на принудительный, уже куда более жесткий карантин… Почему за разгильдяйство Карпина тот же Кокорин не должен был выходить на поле и не играть?

Карпин, понимая, что сам виноват в том, что выбил команду из игры, мог бы вообще никого не отправлять в Сочи, «Ростов» получил бы техническое поражение 0:3 и не было бы бурления страстей… Никто бы и не заметил. Но Карпин так не пустил…

К слову, сочинцы играли в очень щадящем режиме, не переломали ростовских пацанов… Хотя и могли, если бы заиграли в более жесткий футбол.

И еще, а ростовские мальчишки – все-таки молодцы. Не стушевались, даже первыми забили гол! И вратарь у них замечательный. Денис Попов такие неберучки брал, даже пенальти отбил, что любо дорого посмотреть.

На снимке: мальчишки из «Ростова» после первого гола, фотография отсюда