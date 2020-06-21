 

Кадыров «огорчил либералов»

21.06.2020, 1:30, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него не было коронавируса.

«Хочу огорчить вас, господа либералы – мой тест не выявил антитела», – сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Кадыров, «это означает, что коронавирусной инфекцией» он «не болел».

Кадыров сдал тесты вместе со Сборной КВН Чеченской Республики, работавшей волонтерами. Кроме того, тесты сдали сотрудники его пресс-службы и управления делами главы региона. Как показало тестирование, «80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом», включая четырех из пяти членов команды КВН.



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