Личное: Если изменил муж

21.06.2020, 1:27, Разное

Сожительница Тимати Анастасия Балконская-Решёткина просто создана для того, чтобы ей изменяли.



Фото: Соцсети

Женщина хорошо подготовилась к этому физически и морально и, подозреваю, уже сглотнула не одну и не две измены.

На днях Настю спросили: «Что делать, если изменил муж?»

Балконская ответила, как терпила, которая оправдает любую измену, любое унижение, любое хамство и оскорбление со стороны мужика. Ещё и пригнётся, как привыкла пригибаться на фото.



Фото: Соцсети

Вот это «если проблема не в вас», — та самая деталь, в которой кроется дьявол заниженной самооценки терпилы.

Чтобы оправдать хамское к себе отношение, терпила ищет проблему в себе. Это — её основная модель поведения.

Мне изменили? Это потому, что я:

1) разжирела,

2) не отжигаю в постели,

3) часто и подолгу бываю у мамы, а муж остаётся один,

4) постарела,

5) обидела его,

6) много плачу,

7) закатываю истерики,

8) оскорбила его,

9) отупела, сидя дома с ребёнком,

10) плохая хозяйка.

И так далее. Список причин, по которым мужик может ей плюнуть в рожу, у терпилы поистине бесконечен.

На самом деле, девочки, ни в одной из вас нет такой проблемы, по которой мужчина может вам изменить.

Под изменой я понимаю любовную и/или сексуальную связь мужчины, о которой он вас не известил.

Измена — это всегда обман. Подлый обман у вас за спиной.

Что бы вы ни совершили, во что бы ни превратились, ни одна из вас не заслуживает того, чтобы быть подло обманутой.

Каждая из вас заслуживает честности со стороны мужчины. Даже если эта честность выглядит так: «Я тебя больше не люблю. Давай расстанемся».

Да, это больно, но вы имеете право на честную боль, которая обязательно пройдёт.

Боль пройдёт, а вы — ваша самооценка, ваше достоинство, ваша гордость — всё это останется.

Это лучше, чем плестись зависимой ослицей за мужиком, который тебя подло обманывает, медленно, но верно убивая в тебе личность и человека.

Каждая из вас заслуживает знать, что мужчина, с которым вы живёте, намерен потрахаться на стороне, до того, как этот перепихон, собственно, случится.

Зачем?

Ну, хотя бы для того, чтобы решение о том, что вам делать в ситуации, когда ваш мужик трахается с другими бабами, было ваше и только ваше. Чтобы вы не стали объектом манипуляций со стороны его любовницы. Чтобы вас можно было и дальше уважать.

Мужчины не уважают женщин, которых обманывают.

Да, на первых порах пацаны действительно чувствуют себя виноватыми и даже проявляют по отношению к рогатым ослицам повышенную заботу. Потом всё это сходит на нет.

Чем упоротее баба закрывает глаза на его измены, тем больше сомневается в ней мужик.

Она совсем дура наивная, что ли? У неё, вообще, гордости нет? Почему она в меня так вцепилась, почему всё глотает? Она ничего из себя не представляет? Она без меня не проживёт? Фу, терпила.

Вот примерно к чему приходит мужик, изменяющий женщине. Рано или поздно, но к «фу, терпила» приходит любой мужик. И вот тогда он бросает женщину, которая терпит, и уходит к женщине, которая манит.

А если и не уходит, если пиявка-терпила, сжав зубы, умудряется «пережить» очередное увлечение мужа, то счастья нет никому. Он её презирает. Она себя не любит. А в профиле Эскортограма по-прежнему стоит: «Счастливая жена и мама».

Тимати продолжит изменять Решёткиной. Она к этому готова. Она обязательно найдёт проблему в себе.

Только вот изменять в ответ она точно не будет. Это в Эскортограме Настя такая бойкая и как бы независимая. Это там она может ляпнуть: «Пойти и изменить ему тоже».

В реале, если Балконская посмеет отправить хотя бы смс с сердечком мужику, которого зовут не Тимур, её выкинут из дома, как обоссанную собаку. Изменял ли ей до этого недорэппер или нет — совершенно неважно.

Не удивлюсь, если у Балконской и ключей-то от квартиры, в котором она живёт вместе с Тимати, нет. У его мамы Симоны Яковлевны есть, а у Насти — только плачущие смайлики в Эскортограме и жалкие надежды стать однажды Юнусовой.



Фото: Соцсети

И сколько говна ей на пути к заветному штампу в паспорте придётся сглотнуть — даже представить страшно.

К чему это я? Ах, да: если вам изменят, что будете делать?