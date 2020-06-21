Мнение: Проблемы порнографии в Игре Престолов

21.06.2020, 1:25, Разное

Ну вот. Я, как обычно, отстал от толпы: когда все наперебой следили за Игрой Престолов, обсуждали шансы героев и дружно выли по поводу «неправильных» концовок сезонов – я наблюдал за ажиотажем с олимпийским спокойствием, и вся эта суета прошла мимо меня. Зато через полтора года, когда все улеглось, я, наконец, сподобился: какие-то диски закупил, какие-то скачал – и с чувством, с толком, не торопясь – отсмотрел их все. Все 8 сезонов – вот как раз на «самоизоляции» закончил.

Занятный сериал, и там действительно есть много чего обсудить. Я выделил несколько тем – в том числе ту, которая в заголовке. Но ее оставим на сладкое, а пока – о другом интересном. И для начала – самое отвлеченное.

Квиддич-хистори

Новый 21 век ознаменовался выходом на экраны трех грандиозных экранизаций сказочных саг, каждая из которых стала событием мирового масштаба и собрала не только огромную кассу, но и завоевала десятки и сотни миллионов поклонников во всем мире. Я имею в виду, естественно, «Властелина колец», «Гарри Поттера» и «Игру престолов». Совершенно разные, как принято говорить сейчас, «сказочные вселенные» (разве что ВК и ИП довольно подозрительно похожи) – но, тем не менее, у них есть нечто общее. Причем это «общее» – настолько странное (сразу у трех!), что я и решил описать сие поподробнее.

Это общее – квиддич! Но – не как игра, а как идея. Идея квиддича является ключевой для всех трех саг, и это больше всего удивляет, поскольку квиддич, как его описала Роулинг – невероятно дурацкая игра.



Гарри ловит снитч

Вспомним, что представляет из себя квиддич. На первый взгляд, эта игра, хоть она и для волшебников (и поэтому требует как минимум летающих мётл), но в целом является довольно типичной «игрой с мячом». Ну – те же две противоборствующие команды, ну – ворота (пусть и поднятые на высоту 20 или 30 метров), летающие мячи, вратари (им как раз был приятель Поттера Рон Уизли), мячи надо забросить в чужие ворота и не дать забить в свои… НО! Помимо вратарей, нападающих и защитников, которые на своих метлах бьются друг с другом не на шутку и кидаются мячами – есть в каждой команде и еще одна таинственная позиция – Ловец. Ловец ворота не атакует, мячи не кидает, вообще в воздушном футбольно-регбийном матче участия не принимает – он на своей метле гоняется за снитчем! Снитч – это уже не большой мяч, а всего лишь маленький летающий шарик.

И, в общем, матч по квиддичу, следуя Роулинг, проходит так: команды летают на метлах, забрасывают друг другу мячи, счет отражается на табло, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, публика следит за борьбой – а в это время Ловцы от обеих команд, не обращая больше ни на что внимания, гоняются за снитчем (Ловец от Гриффиндора – это как раз Гарри Поттер и есть). И вот когда кто-то из Ловцов снитч наконец поймает – всё, матч заканчивается. НЕЗАВИСИМО от того, какой там был счет на табло! То есть неважно, сколько «голов» напропускал Рон Уизли – все равно, если Гарри поймал снитч – их команда выиграла!

Дивная игра. Безусловно, НАСТОЛЬКО дурацкие правила могла изобрести только совсем отмороженная домохозяйка, в жизни не посмотревшая ни одного спортивного соревнования (впрочем, Роулинг именно ею и была). Для любого школьника, который хоть раз играл во дворе в «дыр-дыр», естественно, сразу возникает вопрос: если исход квиддича в любом случае решает поимка снитча – нафига, спрашивается, «играют» все прочие игроки? Какой смысл в их кидании больших мячей друг другу и по воротам, если все равно все решает ловкость Ловца? Они-то вообще зачем в квиддиче?

Ответа на этот вопрос не найти ни в одной серии и ни в одной книге «Гарри Поттера» – его просто нет. И можно было бы покрутить пальцем у виска да списать всё на «глупость Роулинг» (хотя и непонятно, почему весь мир с упоением читал сагу, в которой описана столь глупая игра) – но, если приглядеться, на этой «идее квиддича» целиком построены сквозные сюжеты сразу двух других огромных саг – и «Властелин Колец», и «Игра Престолов»!!



Фродо расстается с кольцом

В самом деле: вот – «Властелин Колец». Двигатель основного сюжета – наступление Мордора на жителей остальных Семи Королевств Средиземья. Большая часть экранного времени (как и страниц романа Толкиена) – красочные и кровавые сцены грандиозных битв с участием самых диковинных сказочных существ, зверей и монстров. Кровь льется рекой, герои погибают пачками, Мордор наступает.

И – параллельно идет небольшая побочная линия: Фродо с парой попутчиков не торопясь идет вглубь Мордора, чтобы там выбросить Кольцо всевластия. Так оно и идет три серии с перебивками: все прочие герои изнемогают в страшных сражениях, Фродо, худея на глазах, упорно тащит Кольцо в землю орков. Счет на табло (по количеству потерь) постепенно растет в пользу орков, но герои нет-нет да и вспомнят Фродо – он, типа, поможет.

И вот – финальная битва: ясно, что «силам добра» кранты – их намного меньше, орков и монстров дохрена, всех вот-вот уже накроют медным тазом, причем – спасения ждать неоткуда. В самый отчаянный момент, однако, окончательно охреневший в пути Фродо дотаскивает свое Кольцо до пропасти с раскаленной лавой, булькает его туда… и игра тут же заканчивается. В буквальном смысле: все бесчисленное войско орков, их чудовища и их злые волшебники во главе – ВСЕ разом рассыпаются прахом. Победа!

«Игра Престолов» выстроена чуть по-другому внешне, но по сути схема точно такая же. Вместо орков на территорию, хе-хе, тех же семи королевств (только других) идут войной мертвяки во главе с Королем Ночи – невообразимым монстром. Тоже идут битвы одна за другой, и в них люди терпят поражения, теряют героев и отступают, хотя сражаются с каждым разом все отчаяннее. Но есть некая девушка на стороне людей, которая совсем в других местах, не имеющих отношения к Северу, осваивала приемы ножевого боя, а также раздобывала себе некий особый волшебный кинжал. В решающей битве мочилово приобретает совсем уж невообразимый характер, люди позорно проигрывают, еще миг – и мертвяки перебьют последних… но нет: в этот момент девушка Арья бьет волшебным кинжалом Короля Ночи, тот откидывает копыта – и тоже сразу конец игры: вся орда зомбаков и мертвяков в тот же момент рассыпается в прах, наши побеждают.



Милая девушка Арья

Очевидно, что в обоих случаях – тот же квиддич. «Ловцами» в данном случае работают соответственно Фродо и Арья, «снитчем» для них являются соответственно Кольцо и кинжал, которыми, правда, еще надо правильно распорядиться (опустить в лаву или воткнуть в Короля ночи – главное не перепутать). И, собственно, всё – вот что потрясает. Исход противостояния на самом деле зависит только от этих «ловцов»… а все битвы, полководческие решения и героические смерти других персонажей при ближайшем рассмотрении оказываются абсолютно бессмысленными (как и игра «товарищей по команде» Гарри Поттера).

То есть подвиг отдельного героя (хочется сказать – «подвиг разведчика») во всех трех наиболее популярных в мире сагах оказывается не то что «полезным» или там «важным»; он оказывается вообще единственным, что имеет смысл! Что ж до остальных – то, проявляют они массовый героизм или массовое бегство – то и другое оказывается не имеющим никакого значения с точки зрения сюжета и исхода борьбы Добра со Злом.

Очень любопытно, на самом деле. Тут уже не просто воспевание «героя-одиночки», не просто любование им – тут, по сути, полная абсолютизация Одиночки. Одиночка, который ловит свой снитч – единственное, что имеет значение. Все остальные, будь они какие угодно красавцы или смельчаки, будь они короли, карлики или «представители народа» – ничто, и все их действия бессмысленны.

В общем-то, Весьма и Весьма радикальный посыл! И сразу в трех самых популярных сагах мира!

Такой вот квиддич. Пока так и не придумал, что это всё означает.