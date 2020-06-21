Мнение: Красная Линия Египта

21.06.2020, 1:20, Разное

Президент Египта объявил, что Египет имеет легитимные основания для ввода египетской армии в Ливию для борьбы с наемниками и террористами.

Египет требует вывода с территории Ливии иностранных войск и наемников, а также уничтожения террористических группировок. Если этого не произойдет, Египет готов обеспечить свою национальную безопасность силовыми методами, читай задействовать вооруженные силы на стороне ЛНА. Захватить у ЛНА Сирт Египет не позволит. На текущий момент египетская армия находится в повышенной боевой готовности, меры безопасности на границе с Ливией усилены, необходимые силы и средства переброшены к ливийской границе и ближайшие к Ливии авиабазы и полевые лагеря армии. В случае начала боевых действий, Египет сможет достаточно быстро ввести в Ливию до 3-х механизированных и танковых бригад при поддержке нескольких десятков самолетов и вертолетов. По меркам местной войны, более чем серьезные силы.

Совет ливийских племен, которые сохраняют верность Хафтару, сегодня заявили, что приветствуют возможный ввод египетской армии в Ливию. Соответственно, Египет заранее подстраховался – при вводе войск они скорее всего будут ссылаться на официальный запрос от парламента Ливии или совета племен, чтобы соорудить некий легальный повод для присутствия, которым уже располагает Эрдоган благодаря договору с ПНС Ливии.

Фактически, это прямая угроза Эрдогану – если он продолжит попытки захватить Сирт и преодолеть линию Сирт-Аль-Джуфра с целью продвинуться к нефтяным полям и терминалам в Восточной Ливии, Египет ответит силой, что создает риск прямого столкновения турецких и египетских военных. Соответственно, начало более-крупного наступления на Сирт приведет к прямому вступлению Египта в Ливийскую войну. Разумеется, у турок может возникнуть мысль, что Ас-Сиси блефует и он не пойдет на риск прямого конфликта, но все свидетельствует о том, что Египет настроен более чем решительно, потому что бездействие и игнорирование усиления Турции в Ливии чревато большими проблемами уже в среднесрочной перспективе. Египет в свою очередь надеется, что Эрдоган испугается такого сценария и уступит, фактически согласившись с линией раздела сфер влияния по текущей линии фронта, где Сирт удерживает ЛНА.



В чем важность Сирта и Аль-Джуфра. Фактически, это главная линия обороны, прикрывающая основные нефтяные поля и терминалы. При их потере, ЛНА будет по-сути негде зацепиться, как минимум до Эль-Сидра, Эль-Бреги и Рас-Лануфа. Взятие же АЛь-Джуфра открывает для ПНС и Турции прямую дорогу на нефтяные поля Восточной Ливии.

Турция продолжает настаивать, что переговоры о мире будут возможны, если ЛНА сдаст ПНС Ливии Сирт и авиабазу Аль-Джуфра (требование чего Турция периодически озвучивает), при этом с Хафтаром Турция вести переговоры отказывается, намекая на то, что хочет видеть партнером по переговорам не Хафтара, а главу ливийского парламента в Тобруке Салеха. Эту же позицию ретранслирует и ПНС Ливии, который заявляет, что взятие Сирта и Аль-Джуфры не подлежит обсуждению, а угрозы Египта ПНС не страшат и вообще, ПНС "освободит" все ливийские земли.



Общая съема наступления Турции и ПНС Ливии с мая 2020-го года.

Плюс фото и видео поездки Ас-Сиси к границе с Ливией, где он инспектировал войска Западного военного округа.

Больше фото и видео по ссылке https://dambiev.livejournal.com/1938761.html