 

Мнение: Красная Линия Египта

21.06.2020, 1:20, Разное

Президент Египта объявил, что Египет имеет легитимные основания для ввода египетской армии в Ливию для борьбы с наемниками и террористами.
Египет требует вывода с территории Ливии иностранных войск и наемников, а также уничтожения террористических группировок. Если этого не произойдет, Египет готов обеспечить свою национальную безопасность силовыми методами, читай задействовать вооруженные силы на стороне ЛНА. Захватить у ЛНА Сирт Египет не позволит. На текущий момент египетская армия находится в повышенной боевой готовности, меры безопасности на границе с Ливией усилены, необходимые силы и средства переброшены к ливийской границе и ближайшие к Ливии авиабазы и полевые лагеря армии. В случае начала боевых действий, Египет сможет достаточно быстро ввести в Ливию до 3-х механизированных и танковых бригад при поддержке нескольких десятков самолетов и вертолетов. По меркам местной войны, более чем серьезные силы.

Совет ливийских племен, которые сохраняют верность Хафтару, сегодня заявили, что приветствуют возможный ввод египетской армии в Ливию. Соответственно, Египет заранее подстраховался – при вводе войск они скорее всего будут ссылаться на официальный запрос от парламента Ливии или совета племен, чтобы соорудить некий легальный повод для присутствия, которым уже располагает Эрдоган благодаря договору с ПНС Ливии.

Фактически, это прямая угроза Эрдогану – если он продолжит попытки захватить Сирт и преодолеть линию Сирт-Аль-Джуфра с целью продвинуться к нефтяным полям и терминалам в Восточной Ливии, Египет ответит силой, что создает риск прямого столкновения турецких и египетских военных. Соответственно, начало более-крупного наступления на Сирт приведет к прямому вступлению Египта в Ливийскую войну. Разумеется, у турок может возникнуть мысль, что Ас-Сиси блефует и он не пойдет на риск прямого конфликта, но все свидетельствует о том, что Египет настроен более чем решительно, потому что бездействие и игнорирование усиления Турции в Ливии чревато большими проблемами уже в среднесрочной перспективе. Египет в свою очередь надеется, что Эрдоган испугается такого сценария и уступит, фактически согласившись с линией раздела сфер влияния по текущей линии фронта, где Сирт удерживает ЛНА.


В чем важность Сирта и Аль-Джуфра. Фактически, это главная линия обороны, прикрывающая основные нефтяные поля и терминалы. При их потере, ЛНА будет по-сути негде зацепиться, как минимум до Эль-Сидра, Эль-Бреги и Рас-Лануфа. Взятие же АЛь-Джуфра открывает для ПНС и Турции прямую дорогу на нефтяные поля Восточной Ливии.

Турция продолжает настаивать, что переговоры о мире будут возможны, если ЛНА сдаст ПНС Ливии Сирт и авиабазу Аль-Джуфра (требование чего Турция периодически озвучивает), при этом с Хафтаром Турция вести переговоры отказывается, намекая на то, что хочет видеть партнером по переговорам не Хафтара, а главу ливийского парламента в Тобруке Салеха. Эту же позицию ретранслирует и ПНС Ливии, который заявляет, что взятие Сирта и Аль-Джуфры не подлежит обсуждению, а угрозы Египта ПНС не страшат и вообще, ПНС "освободит" все ливийские земли.


Общая съема наступления Турции и ПНС Ливии с мая 2020-го года.

Плюс фото и видео поездки Ас-Сиси к границе с Ливией, где он инспектировал войска Западного военного округа.

Больше фото и видео по ссылке https://dambiev.livejournal.com/1938761.html

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Упражнения на мышцы тазового дна полезны для секса

10.06 / В России выявили еще 8 404 случая заражения коронавирусом

05.05 / Бананы, орехи, хурма и чай. ГМО, о которых вы не знали

03.06 / Звезда «Полного затмения», «Гарри Поттера» и «Фарго» сыграет в «Аватаре 2»

13.04 / Иосиф Пригожин поражен видом Валерии сзади во время съемки для «подушечного» челленджа

13.06 / Мнение: Извинения Ефремова

13.05 / Известная фигуристка опровергла слухи об уходе от Тутберидзе

02.05 / Симона Юнусова показала, как их пес помогал дочери Тимати Алисе делать первые шаги

12.06 / «Левада-центр»: Путин и Навальный больше всего вдохновляют россиян

15.06 / Мнение: Неправильная парковка у ресторана “Венди”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска