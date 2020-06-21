 

Пьяный полицейский устроил смертельную аварию под Челябинском

21.06.2020, 1:15, Новости дня

Жуткая авария в Челябинской области. Недалеко от города Трехгорный полицейский, находившийся за рулем личного автомобиля Mazda, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомашиной Lада, внутри которой находился сотрудник Росгвардии.

От мощного удара росгвардеец погиб на месте. На фото, сделанных на месте ДТП, видно, что обе машины сильно искорежены. По данным местных журналистов, полицейский, нарушивший правила дорожного движения, был пьян.

Текст:

"Вести. Дежурная часть"



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