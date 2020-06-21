У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

21.06.2020, 1:08, Новости дня

При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.

Он пояснил, что сотрудники штаба проходят тестирование на COVID-19 перед мероприятиями. У шести «членов передовой группы» выявили коронавирус. Сообщается, что «были немедленно приняты меры по помещению их в карантин», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

При этом никого из близко контактировавших с ними сотрудников не допустят на митинг в Талсе, который станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии.