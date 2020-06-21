 

“Дороже, чем в других городах”. Малюська презентовал платные камеры в СИЗО Хмельницкого

21.06.2020, 1:05, Новости дня

20 июня министр юстиции Украины Денис Малюська презентовал в Facebook платные камеры еще в одном СИЗО – в Хмельницком.

“Последнее промо на сегодня. Хмельницкий, СИЗО: сутки – 780 грн; неделя – 2720 грн; месяц – 4910 грн. В родной Хмельницкой области (Малюська родился здесь в городе Дунаевцы. – “ГОРДОН”) сидеть немного дороже, чем в других городах, где мы открыли камеры сегодня”, – написал министр.

ну і останнє промо на сьогодні)Хмельницький, сізо:доба – 780,00 грн.тиждень – 2720,00 грн місяць – 4910,00…

Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 20. juuni 2020

20 июня глава Минюста Украины также показывал платные камеры в СИЗО Житомира и Винницы. Здесь посуточная аренда камер обойдется, по его данным, соответственно в 610 грн и 586 грн.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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