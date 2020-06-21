 

В Китае заявили, что штамм коронавируса, обнаруженный в Пекине, имеет европейское происхождение

21.06.2020, 1:05, Новости дня

Образцы коронавируса, взятые в районе пекинского рынка “Синьфади” показывают, что штамм имеет европейское происхождение. Об этом заявили специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний после секвенирования генома этой разновидности SARS-CoV-2, сообщила 20 июня пресс-служба Национального комитета здравоохранения КНР.

Исследователи пришли к выводу, что этот штамм старше того, что сейчас циркулирует в Европе.

Определить, каким образом вирус был импортирован в Пекин, пока затруднительно, сказал представитель центра Чжан Юн. По одной из версий, инфекция находилась на упаковке с замороженными продуктами и активизировалась при повышении температуры; по другой – долгое время вирусная культура была на поверхностях на территории рынка, где была подхвачеа работниками “Синьфади”.

Китайские СМИ писали, что источник коронавируса был обнаружен на доске для разделки лосося на рынке “Синьфади”. Из-за этого Китай прекратил импорт рыбы из Норвегии, хотя ученые утверждали, что лосось не мог стать переносчиком инфекции.

Как заявил на пресс-конференции в Женеве исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, секвенирование генома в Пекине снимает все опасения, что коронавирус мог преодолеть видовой барьер, об этом информирует Reuters. Он имеет человеческое происхождение, констатировал эксперт.

К 20 мая в Пекине выявлено 183 активных случая COVID-19, большинство из которых связано с рынком “Синьфади”. Два человека в критическом состоянии. Власти провели тесты на коронавирус у 2,29 млн жителей китайской столицы (примерно 10% ее населения).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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