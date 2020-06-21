 

В самолете МАУ во время рейса в Канаду погибли 38 щенков. Украинская полиция открыла дело

21.06.2020, 1:05, Новости дня

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков на самолете, следовавшем из Украины в Канаду. Об этом Нацполиция Украины проинформировала 20 июня.

“Появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс Киев – Торонто, на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания. Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше трех тонн груза, учитывая животных”, – говорится в сообщении.

Расследование проводится по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

CityNews Toronto сообщило, что с канадской стороны инцидент расследует агентство по вопросам качества пищевых продуктов. Издание отметило, что самолет, в котором 13 июня нашли погибших животных, принадлежал авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ).

Авиакомпания 16 июня в Facebook объяснила, что на борту самолета было “более 500 животных – собак и котов, и это были коммерческие перевозки”.

“Авиакомпания, как и другие перевозчики, постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны, в том числе в США и Канаду, требования которых по ввозу животных из других стран – одни из самых строгих в мире”, – объяснили в МАУ.

Авиакомпания утверждала, что на протяжении трех суток после инцидента не получила документов о гибели животных во время перелета.

У соцмережах з'явилася інформація про загибель тварин на борту рейсу МАУ з Києва в Торонто. Важливо розуміти, що на…

Posted by Fly UIA on Teisipäev, 16. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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