 

Российский ВВП в мае сократился почти на 11%

21.06.2020, 0:55, Разное

По итогам за май уровень российского ВВП упал на 10,9%. Такую оценку представило Минэкономразвития.

Падение ВВП за первый квартал, по данным экспертов министерства, составило 1,6%, а в целом с января по май — 3,7%. В ведомстве утверждают, что в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли спад сократился по сравнению с апрелем.

В министерстве ожидают постепенное восстановление экономической активности в июне: в первую очередь, на потребительском рынке. Это связано с отменой введенных из-за пандемии коронавируса ограничений в большинстве регионов страны.

В Минэкономразвития также проанализировали и ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы в мае вырос до 6,1 %, а общее число оставшихся без работы выросло до 4,5 млн человек.

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Источник: Новая газета



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