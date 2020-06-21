 

Ученым удалось объяснить механизм, который лежит в основе зрительной иллюзии

21.06.2020, 0:54, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что оценка яркости является низкоуровневым процессом и может проходить в сетчатке глаза.

Специалисты обнаружили, что в основе одновременного светового контраста лежит оценка яркости, происходящая до того момента, когда визуальная информация достигает зрительной коры головного мозга. По словам ученых, результаты их исследования дают ответ на вопрос, какой механизм лежит в основе фундаментального процесса оценки яркости.

Во время нового исследования специалисты изучали слепых детей из Индии, которым хирургическими методами возвращали зрение. Обнаружилось, что особенные дети оказались более восприимчивы к одновременному световому контрасту после обретения возможности видеть. Это доказывает, что оценка яркости базируется на простой нейронной схеме, которая не требует для своей настройки предварительного визуального опыта.



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