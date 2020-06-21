CGTN – скупают всё — в кризис американцы приобретают оружие, чтобы защищаться от «плохих парней»

21.06.2020, 0:35, Новости дня

В последние месяцы в американском штате Иллинойс существенно возрос спрос на оружие, причём многие покупатели приобретают пистолеты впервые, передаёт CGTN. Как объясняют представители стрелковых клубов и сами новоиспечённые владельцы оружия, в столь непростой период пандемии и протестов люди хотят иметь возможность защитить себя и свою семью.

В тире на окраине Чикаго обладательница оружия прицеливается в мишень. В последнее время, в период пандемии COVID-19 и охвативших недавно всю страну протестов против расизма, дела у этого тира и примыкающего к нему магазина оружия идут очень хорошо.

ТОМ ДОРШ, управляющей стрелкового клуба On Target: Они нагрянули сюда всем скопом и давай всё скупать.

Том Дорш — управляющий стрелкового клуба On Target. По его словам, продажи растут по всем показателям. Среди прочего, по наблюдениям Дорша, число тех, кто покупает оружие впервые, значительно возросло.

ТОМ ДОРШ: Такой спрос — нам как снег на голову. В один прекрасный момент наступила пятница, и, такое впечатление, что дух времени оказал своё влияние на американцев, и они решили: пора себя защитить. Если у кого-то уже было оружие, они приходили прикупить побольше патронов. Если у них не были ни того, ни другого, они покупали всё сразу.

Как сообщают местные СМИ, в штате Иллинойс начиная с середины марта по начало мая объём проверок потенциальных покупателей вырос на порядка 60% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это говорит о существенном увеличении числа людей, впервые приобретающих оружие.

ДЭН УИЛЬЯМС, корреспондент CGTN: Руководство этого стрелкового клуба утверждает, что оно всё работает над тем, чтобы восполнить запасы товаров, раскупленных в первом порыве, когда пандемия только начиналась. Людям, которые покупают оружие впервые, сотрудники центра настоятельно рекомендуют пройти обучающий курс или взять хотя бы несколько занятий по стрельбе.

ИНСТРУКТОР: Я делаю то же самое, что и в случае, если пистолет заклинило. Держите палец с внешней стороны…

Это занятие по скрытому ношению оружия. Как рассказывают организаторы курсов, с начала пандемии группы набираются очень быстро, стоит только открыть.

ТОМ ДОРШ: Мы только что открыли набор на новый курс, который, как мы теперь поняли, пользуется огромной популярностью. Он называется «Как защитить свой дом» или «Тактическая оборона жилья». Мы опять-таки просто попытались удовлетворить спрос, потому что знали, что многих людей заботит этот вопрос. Многие переживают, что какие-нибудь плохие парни или те, кто остался без работы, отправятся на поиски лёгкой наживы и попытаются вломиться в чей-то дом. Мы набрали группу на этот курс где-то за 24 часа.

Вскоре после начала режима самоизоляции магазины оружия и тиры были признаны одними из сервисов, предоставляющих наиболее важные услуги. Люди, пришедшие на это занятие, говорят, что понимают, откуда взялся новый повышенный спрос.

УЧАСТНИК КУРСА: Зачастую то, что мотивирует людей на что-то, совсем не обязательно должно произойти в реальной жизни. Но страх есть.

УЧАСТНИК КУРСА: Понимаете, в мире сейчас такая странная ситуация… Не уверен, что когда-нибудь действительно буду носить с собой пистолет, но хочу, чтобы опция иметь своё оружие при себе и защитить при необходимости себя и свою семью у меня была.

Резко возросший спрос оказывает сильное давление на систему регистрации владельцев оружия. И, по всей видимости, очередь только продолжает расти.

Дэн Уильямс, CGTN, Кристал-Лэйк, Иллинойс.

Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года.