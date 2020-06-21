Мнение: Как заставить ковид-диссидентов уважать социальную дистанцию

21.06.2020, 0:24, Разное

Люди не хотят не только носить маски, но и соблюдать самоизоляцию. В маленький лифт могли вломиться толпой из четырех человек. Так они и поступили на днях.

Стоило надеть свою старую майку из 90-х Heavy Metal – ни один не заходит со мной в лифт и не пытается спросить дорогу, подойдя без маски вплотную.

Да, для меня коронавирус и социальная дистанция – это очень серьезно. Я – ипохондрик по долгу службы. Я владею информацией, которая может вас напугать.

Не хочу никого пугать. Не хочу болеть сам. Не хочу, чтобы болела моя семья. Не хочу, чтобы болели люди.

#коронавирус #covid19 #heavymetal

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