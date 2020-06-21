 

Мнение: Как заставить ковид-диссидентов уважать социальную дистанцию

21.06.2020, 0:24, Разное

Люди не хотят не только носить маски, но и соблюдать самоизоляцию. В маленький лифт могли вломиться толпой из четырех человек. Так они и поступили на днях.

Стоило надеть свою старую майку из 90-х Heavy Metal – ни один не заходит со мной в лифт и не пытается спросить дорогу, подойдя без маски вплотную.

Да, для меня коронавирус и социальная дистанция – это очень серьезно. Я – ипохондрик по долгу службы. Я владею информацией, которая может вас напугать.

Не хочу никого пугать. Не хочу болеть сам. Не хочу, чтобы болела моя семья. Не хочу, чтобы болели люди.

#коронавирус #covid19 #heavymetal

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3122

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Назван ТОП-5 лучших внедорожников, состоящих на вооружении армий

15.05 / Политолог Михеев заявил о «сектантах» в элите РФ, поддерживающих Запад

14.05 / Ксения Собчак включила Барнаул в тройку “ужасных” городов России

20.05 / Мнение: В РФ неравенство переживается острее

22.04 / Светличная получила новый удар после шумихи с покушением внучки

27.04 / Социальные сети – худший источник информации о вакцинах

28.04 / Линдси Лохан дала совет Меган Маркл и принцу Гарри по поводу папарацци

25.04 / Мнение: Смерть врачей…

21.04 / Мнение: Короновирус: неумолимая экспонента

23.05 / Мнение: Иранский “потешный” авианосец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска