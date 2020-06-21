Мнение: О переплюнувших Илона Маска и его Теслу

21.06.2020, 0:20, Разное

Ну вот и всё… Говорили ведь умные люди – сколько верёвочке ни виться, а конец будет. Почему, собственно, американский ловкач Илон Рив #Маск должен быть исключением?

А он и не стал. И его Tesla Inc. тоже. Слишком уж привлекательной стала эта поляна. Вот и на «Теслу» нашёлся убойный контраргумент.

Американская компания Nikola Corp., фактически прямой конкурент Tesla на рынке экологически чистых автомобилей, сейчас имеет рыночную капитализацию в размере 23,8 млрд долл. При этом её годовая выручка – ровно ноль в отчетности! Для сравнения, рыночная капитализация Ford c выручкой 156 млрд долл. на сегодня составляет всего лишь 25 млрд долл. (у Tesla капитализация порядка 180 млрд долл. при выручке за 2019 г. в 24,6 млрд долл. и чистом убытке в 862 млн долл.).

При этом Nikola, созданная в 2014 году как Nikola Motors Co., не производит пока вообще ничего. Она лишь обещает, что в текущем году начнёт производство грузовиков на водородных топливных элементах. По заявлением компании, Nikola One способен перевозить 36 тонн груза на дальность 1900 км при средней скорости 105 км/ч. Два остальных прототипа отличаются деталями и опциями или (Nikola Tre) сокращённой дальностью пробега, от 500 до 1200 км. Их выпуск планируется в 2022 году.

Вот так – пока только макеты и картинки…

Чем хорош настоящий пройдоха, так это наличием подражателей. У Остапа Бендера было более сотни клонов. У Илона Маска тоже появился копипастер, умело продающий прототипы и картинки.

Но не кажется ли вам, что в данном случае ученик уже превзошёл учителя?