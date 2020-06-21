Посол США назвал число россиян «в американских застенках»

21.06.2020, 0:16, Новости дня

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, сколько граждан РФ находится в тюрьмах США.

По его словам, «около 100 россиян находятся в американских застенках». Посол заявил, что российских граждан «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».

Антонов надеется, что россияне смогут вернуться в Россию либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года, передает ТАСС.

Российская сторона выразила надежду, что Вашингтон будет учитывать «гуманитарную составляющую вопроса и уже отбытые россиянами длительные сроки заключения».

Кроме того, Москву беспокоит практика ареста россиян в третьих странах по запросу США – с 2008 года «зафиксировано 53 таких случая». РФ «отвергает такие действия США, осуждает развернутую американской стороной «охоту» на наших граждан».

Напомним, после признания в РФ американца Пола Уилана виновным в шпионаже начались разговоры о возможности его обмена на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, которые находятся в тюрьмах США.

В июне россиянина Станислава Лисова, приговоренного в ноябре 2019 года американским судом к четырем годам тюремного заключения, депортировали в Россию.