Розыгрыш Кубка Стэнли начнется 30 июля

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21.06.2020, 0:05, Новости дня

Розыгрыш главного трофея североамериканского хоккея Кубка Стэнли начнется 30 июля. Перед этим команды проведут по одной контрольной встрече.

Как сообщает “Спорт-Экспресс”, принято решение о сроках возобновления сезона в НХЛ. Предварительный этап Кубка Стэнли начнется 30 июля. Перед началом плей-офф клубы проведут две недели в тренировочных лагерях и сыграют по одной товарищеской встрече.

В розыгрыше Кубка Стэнли сезона 2019/20 примут участие не 16, а 24 клуба НХЛ. Это связано с тем, что регулярный чемпионат на был доигран из-за пандемии коронавируса. По четыре сильнейших клуба из обеих конференций освобождены от предварительного раунда.



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