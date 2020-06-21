 

Резня в Великобритании: 3 погибших, 2 раненых

21.06.2020, 0:05, Новости дня

В результате нападения с применением холодного оружия, произошедшего в субботу в парке, расположенном в центре английского города Рединг (графство Беркшир) три человека погибли, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Сообщается об одном задержанном.

Как сообщает издание Daily Mail, нападение произошло около 19:30 субботы по местному времени. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами, передает ТАСС.

В социальных сетях появились кадры, на которых видны получившие ранения люди и оказывающие им помощь полицейские.



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