Стрельба в «зоне организованного протеста» в центре Сиэтла: один человек погиб

21.06.2020, 0:00, Новости дня

Полиция Сиэтла сообщила в субботу о стрельбе, которая произошла в оккупированном протестующими районом Капитолийского холма в центре города. По данным полиции, в результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

Департамент полиции Сиэтла получил сообщение о стрельбе, которая произошла на перекрестке 10-й авеню и улицы Ист-Пайн – в пределах так называемой зоны организованного протеста на Капитолийском холме, которая была оккупирована активистами начиная с 8 июня, когда стражи правопорядка были вынуждены покинуть Восточный участок полиции, расположенный в центре города.

По данным полиции, выстрелы прозвучали в парке Кэл-Андерсон около 2:30 ночи по местному времени. В результате стрельбы пострадали двое мужчин, оба были доставлены в медицинский центр Харборвью без участия полицейских или представителей власти.

Представитель медицинского центре Сьюзан Грегг подтвердила, что рано утром в Харборвью были доставлены двое человек с огнестрельными ранениями. Один из них, 19-летний молодой человек, умер вскоре после госпитализации, еще один находится в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, подозреваемый или подозреваемые, о которых нет никакой информации, сбежали с места преступления и все еще не пойманы.

На видео, которое было опубликовано репортером местного издания Converge Media, видно, как несколько полицейских, прикрываясь щитами, входят на территорию зоны, в то время как оккупировавшие район люди поднимают руки и кричат полицейским, чтобы те опустили оружие.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Reuters, также видны люди, окружившие несколько полицейских автомобилей, вскоре покинувших место стрельбы.

Протестующие в заявлении полиции характеризуются, как «агрессивно настроенная толпа, помешавшая полицейским получить доступ к жертвам».