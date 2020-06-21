 

Помпео призвал союзников США увеличить свой вклад в поддержку беженцев

21.06.2020, 0:00, Новости дня

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в оказании гуманитарной помощи и удовлетворении потребностей беженцев и перемещенных лиц по всему миру, однако США не могут справиться с гуманитарным кризисом в одиночку: союзники и партнеры должны внести свой вклад в поддержку беженцев. Госсекретарь Майк Помпео сказал об этом в субботу в заявлении по поводу Всемирного дня беженцев.

По данным Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), число принудительно перемещенных лиц в мире возросло в 2019 году до почти 80 миллионов человек. Стратегия национальной безопасности США предписывает продолжение миссии, возложенной на Соединенные Штаты – лидировать в области оказания гуманитарной помощи и оказывать помощь беженцам и перемещенным лицам по всему миру.

Помпео напомнил, что в этом году отмечается 40-я годовщина принятия Закона о беженцах, в соответствии с которым в 1980 году в Госдепартаменте было создано Управление координатора по делам беженцев, которое впоследствии превратилось в Государственное управление по делам населения, беженцев и миграции. Закон о беженцах был первым в истории США всеобъемлющим законодательным актом, разработанным для создания гибких механизмов для решения быстро меняющейся ситуацим с беженцами.

США по-прежнему являются крупнейшим в мире донором в сфере гуманитарной помощи: в 2019 финансовом году Соединенные Штаты предоставили другим странам гуманитарную помощь на сумму более 9,5 миллиардов долларов, а за последнее десятилетие – на почти 70 миллиардов долларов.

«Поддержка, оказываемая США принимающим странам…, побуждает их продолжать предоставлять убежище и расширять доступ к работе, образованию и государственным услугам для тех, кто спасается от преследований. Но Соединенные Штаты не могут удовлетворить эти потребности в одиночку. Мы неустанно работаем над тем, чтобы побудить наших партнеров и союзников разделить бремя и обеспечить скоординированное и эффективное использование ограниченных ресурсов для достижения устойчивых решений», – говорится в заявлении госсекретаря.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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