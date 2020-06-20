 

В “автономной зоне” Сиэтла, которую контролируют протестующие, произошла стрельба, один человек погиб

20.06.2020, 23:54, Новости дня

В ночь на 20 июня в центре американского Сиэтла произошла перестрелка, один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщило полицейское управление города.

Инцидент случился в одном из кварталов так называемой автономной зоны, которую демонстранты огородили баррикадами. Причина стрельбы неизвестна.

Патрульные попытались попасть на место происшествия, но их не пустила агрессивная толпа, сказано в сообщении.

Умершему было 19 лет. Подозреваемые в убийстве скрылись, рассказали в полиции.

Как пишет Seattle Times, очевидцы слышали не менее шести выстрелов. По сведениям газеты, часть протестующих собиралась напасть на прибывший полицейский патруль, но другие активисты не дали им этого сделать.

Уже две недели центр Сиэтла находится под контролем демонстрантов, проводящих бессрочную акцию против полицейского насилия и расовой нетерпимости. 7 июня протестующие снесли заграждения в районе городского управления полиции и местного Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ. 8 июня полицейские из соображений безопасности покинули местность, объявленную “автономной зоной”, свободной от полиции.

Президент США Дональд Трамп заявил 10 июня, что Сиэтл захватили “внутренние террористы”.

Это уже второй инцидент во время акций в Сиэтле: 7 июня в толпу протестующих врезался автомобиль; водитель ранил из пистолета участника акции, после чего был задержан.

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине опять увеличилось, за сутки умерло 11 человек

29.05 / Собянин рассказал, как Москва будет возвращаться к привычной жизни

28.05 / В РФ обнаружен новый вид клещей

05.05 / ВОЗ и Еврокомиссия собрали 7,5 миллиарда евро на создание вакцины от COVID-19

28.04 / Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

05.06 / Количество умерших от COVID-19 в Британии превысило 40 тыс. человек

28.04 / Путин, Сталин и «Крым наш» — Guardian о новом храме Вооружённых сил России

10.04 / Москва разъяснила свою позицию по Александровскому подворью

11.05 / Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, ушел в отставку

28.05 / Песков отреагировал на сообщения о якобы вымогательстве Данквертом взятки у польской компании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска