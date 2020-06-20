В Германии установили памятник Ленину
20.06.2020, 23:54, Новости дня
В немецком городе Гельзенкирхен установили памятник лидеру российской революции 1917 года Владимиру Ульянову (Ленину). Об этом 20 июня сообщило радио Deutschlandfunk Kultur.
Статуя высотой более двух метров появилась перед федеральной штаб-квартирой Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ).
Издание отмечает, что памятник находится практически в центре города.
Появление статуи Ленина сопровождалось судами. Власти города пытались запретить появление памятника, однако высший административный суд стал на сторону желающих его установить.
Гельзенкирхен – промышленный центр в Рурской области ФРГ с населением около 260 тыс. человек.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет