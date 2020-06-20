 

В Германии установили памятник Ленину

20.06.2020, 23:54, Новости дня

В немецком городе Гельзенкирхен установили памятник лидеру российской революции 1917 года Владимиру Ульянову (Ленину). Об этом 20 июня сообщило радио Deutschlandfunk Kultur.

Статуя высотой более двух метров появилась перед федеральной штаб-квартирой Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ).

Издание отмечает, что памятник находится практически в центре города.

Появление статуи Ленина сопровождалось судами. Власти города пытались запретить появление памятника, однако высший административный суд  стал на сторону желающих его установить.

Гельзенкирхен – промышленный центр в Рурской области ФРГ с населением около 260 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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