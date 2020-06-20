Кандидату в президенты Беларуси Бабарико предъявили уголовное обвинение

20.06.2020, 23:54, Новости дня

Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе “Белгазпромбанка” Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение, об этом 20 июня сообщил агентству “Интерфакс-Запад” один из защитников оппозиционного политика Дмитрий Лаевский.

Статью, по которой обвинение предъявлено, защитник не стал называть, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.

Лаевский подчеркнул, что его подзащитный “категорически не согласен с предъявленным обвинением” и что защита настаивает на его полной невиновности. Задержание Бабарико было обжаловано, суд еще не рассмотрел жалобу, сказал юрист.

По его словам, политик “жив и здоров”.

Защиту Бабарико ведут три адвоката.

Бабарико в течение 20 лет руководил “Белгазпромбанком”, акционерами которого являются российские “Газпромбанк” и “Газпром”. Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны “кукловоды” из числа “больших начальников в “Газпроме” и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси, где на 9 августа запланированы выборы президента.

В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. Четверо кандидатов снялись с выборов. Оппозиционный кандидат Бабарико 18 июня был задержан и находится в изоляторе. Всего о сборе 100 тыс. подписей, необходимых для внесения в бюллетень для голосования, объявили восемь политиков.

Социологические опросы в Беларуси не проводятся; по данным интернет-опросов негосударственных СМИ, Бабарико уверенно лидировал с перспективой победы в первом туре. Так, майский опрос TUT.BY давал ему 54,91%, у ближайшего конкурента Валерия Цепкало было 15,22%, у Лукашенко – 6,24%.

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов. 19 июня на митингах милиция задержала около 120 человек, среди задержанных – журналисты.