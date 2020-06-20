В Воркуте задержали сотрудника полиции по подозрению в убийстве двух коллег

20.06.2020, 23:45, Разное

В Воркуте задержали сотрудника полиции, которого подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике Коми.

Задержанным оказался 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части. Следователи заподозрили его в том, что он убил начальника отделения по обслуживанию ОМВД по Воркуте и слесаря, который также работал в полиции.

Уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч.2 ст.105 УК) возбудили после того, как в одном из гаражей обнаружили тела убитых с с множественными повреждениями в области головы. Пока что следователи считают, что убийство произошло на бытовой почве. Как передает портал Readovka, мужчины собрались, чтобы выпить, однако во время распития спиртного между ними началась драка.

В пресс-службе регионального МВД добавили, что ведомство проверит работу руководства отделения полиции, где числился подозреваемый преступник, и будет решать вопрос о привлечении начальника задержанного к дисциплинарной ответственности.