Эксперты рассказали о секретах долголетия

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20.06.2020, 23:42, Новости дня

Во время новых исследований ученым удалось узнать о некоторых секретах долголетия. Результаты исследований показали, что социальная активность и отказ от курения в пожилом возрасте являются отличительными чертами новозеландских долгожителей.

Ученые убеждены, что люди могут иметь определенный контроль над процессом старения. По словам специалистов, социальная активность подразумевает регулярные физические нагрузки в виде продолжительных прогулок и общение с людьми вдали от семьи.

Специалисты занимались изучением данных о 292 пенсионеров без наличия популярных хронических заболеваний: депрессии, деменции, диабета и гипертонии. Обнаружилось, что участники группы с самой высокой физической активностью имели наименьший риск развития слабоумия.



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