 

Нападение с ножом произошло в Британии после шествия в поддержку чернокожих

20.06.2020, 23:30, Новости дня

В британском городе Рединг, где состоялось шествие в поддержку чернокожих, несколько человек получили ножевые ранения в парке, сообщают СМИ.

Guardian пишет, что с ножевыми ранениями госпитализированы два человека.

Полиция охарактеризовала инцидент как серьезный, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами.

Отмечается, что акция в поддержку чернокожих уже завершилась к тому моменту, когда появились сообщения о нападении.



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