Нападение с ножом произошло в Британии после шествия в поддержку чернокожих
20.06.2020, 23:30, Новости дня
В британском городе Рединг, где состоялось шествие в поддержку чернокожих, несколько человек получили ножевые ранения в парке, сообщают СМИ.
Guardian пишет, что с ножевыми ранениями госпитализированы два человека.
Полиция охарактеризовала инцидент как серьезный, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.
Прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами.
Отмечается, что акция в поддержку чернокожих уже завершилась к тому моменту, когда появились сообщения о нападении.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет