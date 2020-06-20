Нападение с ножом произошло в Британии после шествия в поддержку чернокожих

20.06.2020, 23:30, Новости дня

В британском городе Рединг, где состоялось шествие в поддержку чернокожих, несколько человек получили ножевые ранения в парке, сообщают СМИ.

Guardian пишет, что с ножевыми ранениями госпитализированы два человека.

Полиция охарактеризовала инцидент как серьезный, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами.

Отмечается, что акция в поддержку чернокожих уже завершилась к тому моменту, когда появились сообщения о нападении.