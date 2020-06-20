 

Мнение: Путин против поправок в Конституцию

20.06.2020, 23:18, Разное

Путин против, потому что  еще работая с Собчаком получил прививку от соблазнов… И «это принципиальный вопрос, он не носит технического характера».

Дословно: «…люди склонны западать на разные вещи. Кто‑то попадает в зависимость от табака, кто‑то, прости Господи, от наркотиков, кто‑то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Считаю, что если Господь дал мне такое счастье поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выговаривать для себя ещё какие‑то награды или считать, что однажды если взобрался в какое‑то начальственное кресло – оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, – считаю абсолютно неприемлемым».

Вот  эти слова  на видеозаписи:

Да,  Путин произнес эти слова еще в 2008 году, но они  ничуть не устарели, они вошли в историю России и политическую биографию Путина.   Не стал же Путин за минувшие 12 лет зависимымым от кого-то либо от чего-то?  От табака, алкоголя, наркотиков…   либо от власти? Не мог же так радикально измениться, что стал считать вполне приемлимым, что однажды, "если взобрался в какое‑то начальственное кресло – оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски"?

И то, что происходит сейчас вокруг голосования по поправкам в Конституцию – это, похоже, какая-то бесовщина. Подозреваю, что это какие-то негодяи хотят вогнать в блуд всю Россию и зовут на голосование по обнулению путинских сроков. Сам-то Путин, думаю, не изменил себе и по-прежнему против перекройки Конституции… Или я ошибаюсь? Путин нынче не тот, что был прежде? Прививка от соблазнов, полученная еще в годы работы с Собчаком, перестала действовать?

Иллюстрации отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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