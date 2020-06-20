Памятники президенту, автору гимна США и миссионеру снесли в Сан-Франциско

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20.06.2020, 23:16, Новости дня

В Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре, сообщают СМИ.

В полицию сообщили о беспорядках в парке «Золотые ворота» вечером в пятницу (утро субботы мск). Прибыв на место, полиция увидела, что демонстранты портили установленные в парке памятники. Когда полиция попыталась приблизиться, в нее начали бросать различные «объекты», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Первым повалили памятник Серре, которого критикуют за притеснение коренных народов и принудительное обращение к вере. Следующими снесли памятники Гранту, у которого были «сложные отношения с рабством», и Ки, владевшему несколькими рабами.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

На Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.



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