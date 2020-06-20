 

Мнение: В Коломенском молния ударила в дерево – парень и девушка не чувствуют ног

20.06.2020, 23:12, Разное

Парк Коломенское. Пошли прогуляться в жару. Дождь пошел – достали зонтик. Фото прямиком оттуда от очевидца. Говорят, не прячьтесь в грозу под деревом. Но большинство как-то прячутся от дождя – и все в порядке. Молния шибанула в дерево. И вот они сидят, ног не ощущают. Женщина кричала. Парень нет, хотя тоже не ощущает нижние конечности.

Скорая уже приехала. Пока консультируют их специалисты.

Невролог говорит, что может быть сильнейшее повреждение, и так и не отойдут – парализует на всю жизнь.

Другой специалист говорит: нужны специальные препараты, и они придут в себя.

Во время такой летней грозы, когда жара сменяется холодом, лучше всего стоять на открытом пространстве. Или в бункере прятаться, где есть громоотвод.

Обоих, кстати, увезли в больницу.

upd: Только что сообщили, что парню 40 лет, девушке 44. Раньше другие цифры называли. И моложе и старше.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3120

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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