Израилю понадобилось разрешение США на аннексию палестинских территорий

20.06.2020, 23:08, Новости дня

Израиль не начнет аннексию палестинских территорий без одобрения Вашингтона, сообщили СМИ.

Разногласия по этому вопросу есть и в Белом доме, и в кабмине Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Опасения по поводу того, что аннексия приведет к эскалации напряженности в регионе, высказывают представитель разведки обеих стран, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник, в понедельник или вторник для обсуждения данной темы встретятся глава Госдепа Майкл Помпео, советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, старший советник и зять главы американского государства Джаред Кушнер и посол США в Израиле Дэвид Фридман. Фридман специально для этого прибудет в Вашингтон.

На одном из этапов к обсуждению присоединится и сам американский лидер Дональд Трамп. Сообщается, что итоговое решение зависит именно от него.