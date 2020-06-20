Международный субботник прошел в канун Дня памяти и скорби

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20.06.2020, 22:54, Новости дня

В РФ и еще 20 странах в канун Дня памяти и скорби прошел международный субботник, передает канал "Россия 24". В его рамках активисты приводят в порядок мемориалы и памятники, а также воинские захоронения. Добровольцы убирают мусор, обновляют покраску, высаживают цветы и благоустраивают территорию. В субботнике приняли участие члены общественных объединений "Волонтеры Победы" и "Поисковое движение России".

Акция прошла в Киргизии. В Бишкеке  на Братском кладбище волонтеры привели в порядок территорию и мемориалы. Планируется, что в рамках Международного субботника добровольцы благоустроят свыше тысячи памятных мест на территории РФ и других государств.

К мероприятию присоединилась и Польша. В городе Жешув привели в порядок памятники советским воинам. В акции участвовала польская команда "Волонтеров Победы" и местные жители.

В Латвии предали земле останки солдат, погибших в ходе Второй мировой войны. На церемонии присутствовал представитель Министерства обороны Латвии. Он отметил, что во время войны жители страны оказались по обе стороны фронта, и необходимо уважительно относиться ко всем павшим. 

В парижском аэропорту Ле-Бурже прошла церемония в память о героях легендарного полка "Нормандия – Неман". Ровно 75 лет назад, 20 июня 1945 года, французские летчики вернулись на родину на советских самолетах "Як-3". Это было знаком признательности французским авиаторам со стороны СССР. 



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