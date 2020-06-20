 

Белый дом собрался помешать Болтону получить доход от книги о Трампе

20.06.2020, 22:48, Новости дня

Американские власти намерены помешать бывшему советнику президента США Джону Болтону получить доход от продажи книги, в которой раскрываются государственные тайны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Белый дом хочет не дать Болтону «получить прибыль от позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность».

Макинэни подчеркнула, что суд не запретил публикацию только потому, что книгу уже успели распространить, передает ТАСС.



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