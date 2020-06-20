 

В Одесской области столкнулись два Renault, погибли два человека

20.06.2020, 22:42, Новости дня

20 июня в Савранском районе Одесской области на автотрассе Киев – Одесса произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом проинформировала полиция Одесской области.

“По предварительной информации, сегодня примерно в 8.00… [легковой автомобиль] Renault Duster допустил столкновение с [грузовиком] Renault Magnum, который двигался впереди. В результате аварии погибла водитель легковушки, 1974 года рождения, и ее пассажир”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что погибшая женщина – из Днепропетровской области. “Данные мужчины пока не установлены”, его тело вытаскивали из “искореженного салона”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Нетаньяху назвал судебный процесс против себя попыткой “свержения власти”

25.04 / Почти 2,3 млн белорусов вышли на субботник, несмотря на пандемию

18.06 / Полиция начала поиск станцевавших в бикини у мемориала Победы девушек

03.06 / Мишустин распорядился проверить указы Собянина в период эпидемии коронавируса

03.05 / Парасюк: На Майдане одно оружие передавалось нескольким людям – была договоренность: “Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе”

06.06 / Деятели культуры рассказали о важности упоминания русского языка в Конституции

09.06 / Умер президент Бурунди

13.06 / Focus – приняли за афроамериканца — хозяйка чёрного пуделя в США столкнулась с полицейским расизмом

09.06 / Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

01.06 / В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска