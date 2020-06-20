В Одесской области столкнулись два Renault, погибли два человека

20.06.2020, 22:42, Новости дня

20 июня в Савранском районе Одесской области на автотрассе Киев – Одесса произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом проинформировала полиция Одесской области.

“По предварительной информации, сегодня примерно в 8.00… [легковой автомобиль] Renault Duster допустил столкновение с [грузовиком] Renault Magnum, который двигался впереди. В результате аварии погибла водитель легковушки, 1974 года рождения, и ее пассажир”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что погибшая женщина – из Днепропетровской области. “Данные мужчины пока не установлены”, его тело вытаскивали из “искореженного салона”.