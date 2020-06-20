В Пекине тест на коронавирус взяли у каждого 10-го жителя

20.06.2020, 22:42, Новости дня

С 11-го по 20 июня в Пекине 2,29 млн человек обследовали на коронавирус, об этом сообщает Global Times.

Таким образом, тестам подвергли примерно 10-ю часть жителей одного из крупнейших городов мира. 40 районов Пекина находятся в режиме локдауна – жителей настойчиво просят не покидать дома.

Как уточнили на пресс-конференции представители местных властей, в первую очередь обследованиям подвергают всех, кто мог быть связан с рынком “Синьфади”, где произошла вспышка, в том числе курьеров, доставляющих продукты питания.

За последние сутки в столице Китая выявлено 22 новых случая COVID-19.

Всего, по информации Национального комитета здравоохранения КНР, у 183 человек в Пекине нашли коронавирус, двое из них в критическом состоянии, 11 – в тяжелом. В опорную больницу “Дитань” прибывают специалисты из других регионов Китая, чтобы помочь коллегам справиться с наплывом пациентов.

Власти города уверяют, что необходимости в тестировании всех без исключения жителей Пекина нет.

Как рассказала 19 июня директор лаборатории микробиологии Национального центра оценки рисков безопасности пищевых продуктов Ли Фэнцинь, исследование выявило следы коронавируса на упаковках морепродуктов и замороженных бобов, который находились на рынке “Синьфади”.

13 июня в Пекине закрыли для санитарной обработки крупнейший рынок “Синьфади”. Причиной закрытия рынка стала вспышка коронавируса. Власти Пекина запретили покидать город людям из групп риска, а также тем, кто находился в контакте с заболевшими.

Газета “Жэньминь Жибао” писала, что источник коронавируса был обнаружен на доске для разделки импортного лосося на рынке “Синьфади”. Из-за этого Китай прекратил импорт рыбы из Норвегии, хотя ученые утверждали, что лосось не мог стать переносчиком инфекции.