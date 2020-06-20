 

В Станице Луганской в результате взрыва погибли муж и жена – полиция

20.06.2020, 22:42, Новости дня

20 июня в поселке Станица Луганская Луганской области в результате взрыва в жилом доме на улице Николая Гоголя погибли два человека. Об этом проинформировала Нацполиция Украины.

“Правоохранители установили, что по данному адресу произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого от полученных травм погибли владельцы дома – мужчина 1962 года рождения и женщина 1968 года рождения”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что погибшие были мужем и женой.

Открыто уголовное производство. По какой статье Уголовного кодекса Украины – в Нацполиции не уточнили.

“Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой, привел в действие неизвестное взрывное устройство (вероятно, гранату Ф-1)”, – рассказали в полиции Луганской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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