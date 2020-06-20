Отговорила роща. Закатаем!

20.06.2020, 22:35, Разное

В центре Мурманска вырубили деревья в зеленой зоне, чтобы построить здание прокуратуры.

Что происходит за новеньким металлическим забором, не видно, но слышно: визг циркулярки и мягкий звук падения тел. Без стона, с шелестом листьев падают деревья. Когда пилят совсем высокие, верхушки которых видны из-за забора, заметно, как они исчезают одно за другим, словно выкошенные шквальным огнем. Деревьям было по 30 лет — в Мурманске они растут медленно, прибавляя по нескольку сантиметров в год.

Самую большую зеленую зону в центре города уничтожили за два дня — чтобы построить новое здание областной прокуратуры.

Перекресток улицы Книповича и проспекта Ленина — самый центр. Если встать спиной к заливу, по правую руку будет холм, густо заросший ивняком. Точнее, был. Жители стоящих у его подножия «сталинок» пытались остановить рубки, но против экскаватора и забора интеллигентные старушки так себе сила. А чиновники, у которых они просили помощи, никак не найдут времени подойти на место преступления. То, что совершено преступление против морали и природы, люди не сомневаются. Но по бумагам все законно.

Защитницы склона. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая»

«Забор начали строить 5 июня. А к 12-му числу пилили уже вовсю», — говорит защитница рощи Зинаида Сидорова. В Мурманске содержание кислорода в воздухе сильно снижено, город покрыт угольной пылью — открытая перевалка ведется прямо в центре, а деревья за Полярным кругом едва растут. Поэтому любая рубка или даже обрезка становится поводом для скандала. Но рубок такого масштаба в городе не припомнят.

«По бумагам у них спилено 127 деревьев. На самом деле намного больше, это как считать — ивы же были кустовые», — говорит Валентина Васильевна. Она, как и все защитники склона, живет в доме на Книповича больше 30 лет и помнит, как старое бомбоубежище зарастало ивами. Вход в него засыпали сравнительно недавно, когда рядом строили офис Сбербанка. На склоне летом отдыхали жители домов, зимой с горы катались на санках их дети. Там же оборудовали площадку для выгула собак.

Двадцать лет назад большой парк планировалось разбить напротив — по другую сторону проспекта. Но землю там отдали под гипермаркет. За парк боролись активисты, экологи, архитекторы — только вот торговые ряды оказались выгодней. В итоге ивовый холм остался единственной крупной зеленой зоной в центре Мурманска. Вокруг потихоньку вырастали монструозные здания: сначала — офис ФАПСИ, потом — многоэтажка Сбербанка, год назад — новая контора ФСБ, стилистически явно подражающая зданию на Лубянке.

Штаб-квартира ФСБ в Мурманске. Фото: Google Maps

Два года назад жильцы окрестных домов узнали, что любимый ими склон теперь собственность Российской Федерации.

Российская Федерация пояснила о себе недвусмысленно, вырубив первые деревья и поставив забор, — тогда еще небольшой. Администрация города сказала жильцам, что взамен 14 уничтоженных ив и двух кустов малины прокуратура области до конца сентября 2022 года посадит где-нибудь в округе 4 ивы и засеет газон.

В том же ответе было указано, что 10 тысяч квадратов ивовой рощи переданы в собственность государства, а государство, в свою очередь, выделило их в бессрочное пользование прокуратуре Мурманской области. Назначение участка земли — «деловое, коммерческое и общественное», а никак не рекреационное. Все по закону.

Бабушки тогда, хоть жалобы и писали, понадеялись, что лихо минует: строительство шестиэтажного здания на двухметровой насыпи на бомбоубежище показалось им сомнительным. На вершине холма стоит многоэтажная же гостиница и жилые дома, а ну как стройка века нарушит их устойчивость? К тому же годом ранее активисты уже защитили свою рощу от попытки построить на ее месте многоуровневый паркинг. Но два года спустя перед их окнами снова возвели забор.

ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ ГУБЕРНАТОРУ ЧИБИСУ10 июня 2020 года

— Строительство данного здания хотят провести, невзирая на то, что для этого придется вырубить деревья, которых и так мало в центре города, вокруг наших домов и без того много административных зданий, наши жильцы задыхаются от множества автомобилей посетителей этих зданий. Строительство рядом шестиэтажного дома перекроет весь свет в окна. Наши дома стары, строительство приведет к еще большему их разрушению, снижению стоимости квартир. Кто за это понесет ответственность?

Заявление заканчивается требованием немедленного прекращения стройки. Чибис на него пока не ответил.

Между тем бабушки добыли копию выданного мурманской мэрией разрешения на рубки. Вместо 127 ив прокуроры высадят 635 декоративных кустов. Тоже где-то в округе. Когда одна из пенсионерок Валентина Васильевна спросила чиновников, как ей дожить до тех пор, пока вновь высаженное вырастет, ей ободряюще ответили: зато ваши дети их увидят.

«Пусть замуруют мне окна совсем! Нет сил смотреть, как они рубят», — говорит она.

Тамара Николаевна, еще одна защитница рощи, удивляется: «Им же наплевать на всех! Вот что значит — чиновники». Мы разговариваем во дворе, подходящие соседи все как один подтверждают: они — против стройки. На общем собрании жильцов трех домов 10 июня все были единодушны. Но никто из чиновников их пока не услышал. Хоть в прокуратуру жалуйся — на то, что ее строят.

ИЗ ОТВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКА2018 год

— Лицу, требующему возмещения убытков, необходимо доказать факт нарушения его права и законных интересов, наличие причинно-следственной связи, размер убытков, а также виновность причинения вреда. Коллективное обращение не содержит указанных сведений.

Возмущение людей легко понять. Ивовая роща на Книповича отнюдь не единственное свободное место в центре города. Напротив, за зданием «Детского мира», целый квартал аварийных бараков, жильцы которых мечтают о расселении. Коммуникации подведены, рубить ничего не надо, имеются — в отличие от участка на Книповича — подъездные пути. И окрестные жители только спасибо скажут за облагораживание территории. А чуть выше по Ленина — заброшенный огромный рынок, на месте которого тоже вписались бы эти 10 тысяч квадратов. Но из всех возможных вариантов власти выбрали самый непопулярный.

Кроме прочего, люди уже посчитали: от их домов до стройплощадки 7, максимум 10 метров. Какими звуками им предстоит наслаждаться в ближайшие два года, можно легко представить. А вот как скажется вибрация на состоянии самих домов пятидесятых годов постройки, неясно. От стен и так куски отваливаются.

Валентина Васильевна говорит, что с появлением тяжелой техники разрушение пошло на глазах, на земле действительно лежат свежие обломки.

Фото: Татьяна Брицкая / «Новая»

Зинаида Адамовна разводит руками: как только экскаваторы поехали под окнами, она достучалась до мэрии, ей перезвонил глава администрации города Евгений Никора. Пообещал на днях подойти глянуть. Но уж неделя прошла — и все никак.

Между тем тендер на строительство уже проведен — за 311 млн федеральных денег новый офис выстроит предприятие «Мурманстрой», руководит которым предприниматель Олег Гузь. В 2014 году он шел на выборы в горсовет под лозунгом «Против болтунов и геев». Прокуратура в этом лозунге экстремизма тогда не обнаружила.

Татьяна Брицкая

обкор в Заполярье