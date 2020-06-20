Генетический анализ помог ученым выяснить, когда люди начали болеть корью
20.06.2020, 22:30, Новости дня
Ученым удалось установить, когда возникла первая эпидемия кори в истории человечества.
Согласно данным нового исследования, примерно 2500 лет назад эта болезнь начала распространяться. В это время возникали первые крупные города и болезнь передавалась людям от домашнего рогатого скота. Во время нового исследования специалисты проанализировали геном кори из легочной ткани пациента, который умер в 1912 году в Берлине. Ученые сравнили его с более поздними образцами и обнаружились, что впервые корь появилась в человеческой популяции в 528 году до нашей эры.
Благодаря подобным исследованиям ученые имеют возможность получить дополнительную информацию о тех болезнях, которые передаются человеку от животных.
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