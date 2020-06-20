Исследование показало — коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

20.06.2020, 22:10, Новости дня

Коронавирус был в Милане и Турине уже 18 декабря прошлого года, пишет El País со ссылкой на исследование образцов сточных вод в этих городах. Как отмечает издание, эти данные, возможно, помогут объяснить, как болезнь бесконтрольно распространялась по стране в течение почти двух месяцев, пока не был зафиксирован первый официальный случай заболевания COVID-19.



Reuters

Исследование сточных вод подтвердило, что COVID-19 был в Италии уже в декабре прошлого года, пишет El País со ссылкой на доклад итальянского Высшего института здоровья.

Таким образом коронавирус пришёл в эту страну задолго до первого официального случая, который был регистрирован 20 февраля у 37-летнего пациента, поступившего в серьёзном состоянии в больницу города Кодоньо, в Ломбардии.

До этого, конечно же, в реанимационные отделения итальянских больниц уже привозили пациентов, у которых была выявлена странная форма пневмонии с необычной резистентностью к стандартному лечению.

Согласно докладу, остатки коронавируса были обнаружены в 14 из 40 образцов сточных вод, взятых в период с декабря по февраль в различных городах Италии. Результат исследования, по всей видимости, не вызывает никаких сомнений, поскольку его проверили в двух различных лабораториях с разными методами анализа. Исследование подтвердило присутствие коронавируса в Милане и Турине 18 декабря и в Болонье 29 января.

В этих же городах следы вируса выявлялись и в последующие месяцы, в то время как образцы, взятые в октябре и ноябре 2019 года, дали отрицательный результат.

Эти данные, как отмечает издание, точно указывают на наиболее пострадавшие от COVID-19 районы Италии, ставшие, по всей видимости, воротами, через которые болезнь проникла в страну. И Милан, и Турин в своё время быстро превратились в эпицентры пандемии. Результаты этого исследования, возможно, помогут объяснить, как болезнь бесконтрольно распространялась по меньшей мере в течение двух месяцев.