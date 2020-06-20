 

В Пенсионном фонде анонсировали новую дополнительную льготу для россиян

20.06.2020, 21:53, Разное

Эксперты Пенсионного фонда анонсировали появление новой дополнительной льготы для россиян. Жители РФ, чей стаж составляет больше 30 лет, получат возможность раньше выйти на пенсию.
Для того, чтобы оказаться на пенсии на два года раньше общего срока, мужчинам важно иметь 42 года стажа, а представительницам прекрасного пола потребуется 37 лет трудового стажа. Новой льготой является перспектива получения пенсионных выплат раньше тех, кто имеет меньший стаж работы.

Как информирует интернет-ресурс “Инфореактор”, в Пенсионный фонд каждый месяц обращаются тысячи российских граждан с прошением оформить досрочный выход на пенсию. Большую часть обращений ведомство вынуждено отклонять, поскольку у соискателей недостаточно трудового стажа для этого. “Инфореактор”



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