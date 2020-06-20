Молодого человека застрелили в захваченной демонстрантами части Сиэтла

20.06.2020, 21:48, Новости дня

В так называемой автономной зоне Капитолийского холма в американском Сиэтле устроили стрельбу, один человек убит, сообщают СМИ.

Полиция сообщила, что «ведет расследование стрельбы». Как пишет Newsweek, ночью в полицию сообщили о «трех-шести выстрелах», стрелявшие сбежали с места преступления. Их личности пока не были установлены, передает РИА «Новости».

Полицейские прибыли на место в защитном обмундировании, но толпа не подпустила их к пострадавшим. Позднее стало известно, что ранения получили два человека, они были госпитализированы. Один из них скончался, второй находится в критическом состоянии. Погибшему было 19 лет.

Напомним, центр Сиэтла оказался под контролем активистов «Антифа», включая здание мэрии и полиции. Захваченные здания и прилегающие улицы манифестанты объявили «автономной свободной зоной Капитолийского холма».